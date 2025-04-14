Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 14 апреля 2025Силовые структуры

Завербованный Киевом молдаванин заявил о съемках военной техники России на Крымском мосту

ФСБ: Агент Киева Курдоглу снимал движение военной техники РФ по Крымскому мосту
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ задержала еще одного гражданина Молдавии за подготовку теракта

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, завербованный украинской разведкой, признался, что фиксировал движение военной техники Вооруженных сил России по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

В своих признательных показаниях агент Киева заявил, что передал отснятый материал сотруднику украинских спецслужб. Также он по заданию куратора сфотографировал военную базу и систему ПВО в Крыму, а также прилет с украинской стороны по парому. Еще Курдоглу планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.

По его словам, он по собственной инициативе установил контакт с Киевом. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.

Ранее 14 апреля ФСБ сообщила о задержании молдаванина.

    Обсудить
    Последние новости

    «Совершили ошибку». Трамп высказался об ударе по Сумам и заявил, что это не его война

    Российская актриса снялась полуобнаженной

    Жительница курского села рассказала о гибели односельчан от украинского дрона с бомбой

    В Минздраве высказались против бодипозитива

    МИД Киргизии потребовал объяснить задержание граждан республики в московской бане

    Киев готовил завербованного молдаванина к убийству в России

    В ВСУ показали собранный украинскими детьми FPV-дрон

    Доктор Мясников призвал россиян выполнить одно действие при укусе клеща

    По факту нападения на Генконсульство России в Одессе вынесен приговор

    Цены на смартфоны передумали поднимать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше