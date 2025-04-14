Завербованный Киевом молдаванин заявил о съемках военной техники России на Крымском мосту

Гражданин Молдавии Евгений Курдоглу, завербованный украинской разведкой, признался, что фиксировал движение военной техники Вооруженных сил России по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
В своих признательных показаниях агент Киева заявил, что передал отснятый материал сотруднику украинских спецслужб. Также он по заданию куратора сфотографировал военную базу и систему ПВО в Крыму, а также прилет с украинской стороны по парому. Еще Курдоглу планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.
По его словам, он по собственной инициативе установил контакт с Киевом. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ.
Ранее 14 апреля ФСБ сообщила о задержании молдаванина.