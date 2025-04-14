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07:17, 14 апреля 2025Силовые структуры

Россиянка оставила в ванной без присмотра дочь-инвалида и была осуждена за ее смерть

На Камчатке суд приговорил женщину, дочь-инвалид которой утонула в ванной
Варвара Митина (редактор)

Фото: Unsplash

На Камчатке суд приговорил к полутора годам ограничения свободы 33-летнюю местную жительницу, которая оставила дочку-инвалида без присмотра в ванной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину признали виновной по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, 29 января осужденная купала 11-летнюю дочь с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а потом вышла из ванной комнаты, оставив ребенка без присмотра в воде. В результате произошел несчастный случай, и девочка не выжила.

Ранее в Новосибирске местного жителя осудили за пожар с четырьмя пострадавшими.

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