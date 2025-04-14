Россиянку арестовали за выкрикивание проукраинских лозунгов

В Санкт-Петербурге девушку арестовали за проукраинские лозунги

В Санкт-Петербурге девушку арестовали за проукраинские лозунги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установил суд, местная жительница Василиса Магрицкая, находясь в концертном зале на Сытнинской улице, выкрикивала проукраинские лозунги и нецензурно выражалась. На замечания она никак не реагировала.

После задержания и составления двух протоколов по статьям 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами») и 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ, она отказалась от дачи показаний и вину не признала. Она рассказала, что употребляла алкоголь, но не материлась.

Суд приговорил ее к семи суткам ареста.

Ранее сообщалось, что российского коллекционера привлекли к ответственности за фото нацистских наград и орденов.