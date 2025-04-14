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11:51, 14 апреля 2025Ценности

Российская актриса снялась полуобнаженной

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Российская актриса театра и кино Мария Андреева снялась полуобнаженной. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда фильма «Духless» предстала на размещенных кадрах с голой грудью. Так, на одном из фото она позировала, прикрыв бюст одеялом, на другом — приложив к нему футболку.

Кроме того, знаменитость примерила белый топ в сочетании с джинсами с расстегнутой ширинкой. При этом она нанесла персиковую помаду на губы и сделала маникюр с ярко-красным лаком.

В марте российская актриса Софья Синицына, известная по роли в фильме «Мастер и Маргарита», снялась в одних стрингах в честь 30-летия.

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