Российская актриса снялась в одних стрингах в честь 30-летия

Российская актриса Софья Синицына, известная по роли в фильме «Мастер и Маргарита», показала откровенное фото в честь дня рождения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка снялась в ванной комнате, отмечая 30-летие. Она запечатлела себя в зеркале, к которому повернулась спиной. При этом звезда позировала в одних стрингах, отведя назад ягодицы. Также она распустила волосы, сделав небрежную укладку.

«Ура, 30! Юбилей юбилярши», — указала в подписи знаменитость.

В декабре 2024 года Софья Синицына прокомментировала слухи о своих отношениях с режиссерами Федором Бондарчуком и Константином Богомоловым.