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12:19, 14 апреля 2025Спорт

Российская прыгунья в длину сменила спортивное гражданство

Российская прыгунья в длину Эскина сменила спортивное гражданство на израильское
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская прыгунья в длину Полина Эскина сменила спортивное гражданство на израильское. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший личный тренер спортсменки Мария Козловская рассказала, что Эскина переехала в Израиль три года назад. Причиной переезда стала необходимость получить образование, так как в России ей не удалось никуда поступить. «Я видела ее будущее в прыжках в длину, Полина — талантливая спортсменка, плюс характер у нее подходящий», — заявила Козловская.

21-летняя Эскина последний раз выступала на российских соревнованиях в 2021 году. Тогда на юниорском первенстве страны в Уфе она стала девятой в тройном прыжке и 11-й — в прыжках в длину.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В 2023-м Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вернули международный статус, но затем в силу вступили запреты из-за СВО.

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