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15:11, 14 апреля 2025Наука и техника

Российские артиллеристы обнаружат орудия противника по звуку

МО: Артиллеристы «Запада» освоили новый звукометрический комплекс артразведки
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Артиллеристы Кантемировской дивизии группировки российских войск «Запад» освоили новый звукометрический комплекс артиллерийской разведки, который позволит обнаруживать орудия противника по звуку выстрела. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) России.

Отмечается, что военнослужащие самоходного артиллерийского полка дивизии используют новое звукометрическое устройство в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Боевая работа устройства заключается в анализе приходящих звуковых волн от выстрелов различных артиллерийских и минометных орудий, находящихся на удалении более 15 километров. Звукопринимающее устройство улавливает звуки выстрелов вражеской артиллерии и определяет координаты их огневых позиций», — сообщили в ведомстве.

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После этого полученные данные передают расчетам беспилотников, которые подтверждают цель. Затем позицию противника поражают артиллеристы. В Минобороны подчеркнули, что этот метод контрбатарейной борьбы отличается высокой эффективностью и скрытностью, а точность определения достигает 150 метров. На прием и обработку полученных данных требуется минимальное время.

В марте источники «Известий» сообщили, что в зоне СВО заработали новые комплексы артиллерийской разведки 96Л6, по своим возможностям превосходящие системы «Зоопарк-1». Они позволяют обнаруживать артиллерийские позиции на расстоянии до 70 километров.

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