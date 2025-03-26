«Известия»: В зоне СВО заработали новые комплексы артразведки 96Л6

В зоне специальной военной операции (СВО) заработали новые комплексы артиллерийской разведки 96Л6, по своим возможностям превосходящие системы «Зоопарк-1». Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

Новые комплексы позволяют обнаруживать артиллерийские позиции противника на расстоянии 70 километров, пуски реактивных систем залпового огня — на дистанции 150 километров. 96Л6 монтируется на четырехосном шасси и оснащается полноповоротной радиоантенной.

Издание пишет, что новый комплекс устойчив к воздействиям средств радиоэлектронной борьбы противника.

В феврале ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что комплекты системы акустической разведки БУХ1а («Сова») чеченской разработки в ходе СВО ежедневно вскрывают несколько позиций Вооруженных сил Украины.

В том же месяце холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил о поставке в рамках контрактов 2024 года Вооруженным силам России комплексов управления огнем артиллерии «Планшет-А».