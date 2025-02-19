ВС России получили комплексы «Планшет-А»

«Высокоточка»: ВС России получили комплексы управления артиллерией «Планшет-А»

Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») поставил Вооруженным силам (ВС) России комплексы управления огнем артиллерии «Планшет-А» в рамках контрактов 2024 года. Об этом холдинг сообщил в Telegram.

«В 2024 году холдинг своевременно выполнил все обязательства по изделию в рамках государственного оборонного заказа. "Планшет-А" предназначен для обеспечения автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнем, выполнения огневых задач всеми видами артсистем», — говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что разработчики получают положительные отзывы от военнослужащих о полученных комплексах. «Планшет-А» может работать совместно с различными средствами разведки, включая беспилотники. Это позволяет получать и обрабатывать данные в режиме реального времени. «Высокоточные комплексы» подчеркивают, что «Планшет-А» отличается высокой мобильностью, быстротой развертывания и повышенной автономностью работы.

В августе 2024 года стало известно, что холдинг «Росэлектроника» «Ростеха» по запросу заказчиков модернизировал и уменьшил комплекс управления артиллерийскими и минометными батареями. Изделие позволяет подготовить стрельбу по неплановой цели менее чем за 35 секунд.