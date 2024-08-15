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12:59, 15 августа 2024Наука и техника

В России разработали самый миниатюрный комплекс управления артиллерией

«Росэлектроника» разработала самый миниатюрный комплекс управления артиллерией

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Холдинг «Росэлектроника» «Ростеха» по запросу заказчиков модернизировал и уменьшил комплекс управления артиллерийскими и минометными батареями. Об этом сообщили в госкорпорации.

Усовершенствованный комплекс, который разработал пензенский «Радиозавод» холдинга «Росэлектроника», использует для передачи данных специальный Wi-Fi-канал вместо проводного соединения. Изделие, считающееся самым миниатюрным комплексом управления, позволяет подготовить стрельбу по неплановой цели менее чем за 35 секунд.

«Новая разработка позволяет управлять в автоматизированном режиме любыми артиллерийскими и минометными комплексами как отечественного, так и зарубежного производства, в том числе разнородными группировками и при использовании всей номенклатуры боеприпасов. Оборудование обеспечивает полную подготовку данных для стрельбы, выполняет расчет параметров стрельбы и передает их исполнителям», — сообщили в «Ростехе».

В состав изделия входит программно-технический комплекс (ПТК) командира и старшего офицера батареи, а также носимый артиллерийский комплект командира орудия. ПТК командира состоит из ударопрочного планшета и портативной радиостанции, которые помещаются в ударопрочный кейс общим весом менее четырех килограммов. Оборудование позволяет рассчитывать установки для стрельбы, используя данные разведки, и передавать их командиру орудия. Один ПТК командира может управлять стрельбой восьми орудий.

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Используемые в комплексе радиостанции относятся к средствам связи шестого поколения, которые обеспечивают обмен данными и голосовыми сообщениями на расстоянии до шести километров. Станции несут съемные модули Wi-Fi, которые позволяют связывать устройство с планшетом комплекса, лазерным целеуказателем и метеокомплектом.

В июне стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил Министерству обороны России партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А» на базе бронеавтомобилей.

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