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19:11, 14 апреля 2025Бывший СССР

Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском

РИА Новости: Расчет РСЗО «Ураган» ВС РФ сорвал ротацию ВСУ под Красноармейском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в составе одного из подразделений российской группировки войск «Центр» атаковал украинских военных под Красноармейском (Покровском) и сорвал им ротацию. Об этом рассказал РИА Новости командир батареи Алексей Якимов.

По его словам, нанести поражение отряду Вооруженных сил Украины (ВСУ) расчету удалось накануне, 13 апреля. Дистанция выстрела составила 30 километров по прямой.

«Поразили удачно, с наблюдением. (...) Надеюсь, что они задумаются об этом, увидят нашу работу и люди сдадутся в плен», — сказал Якимов.

Он добавил, что считает пораженную цель «жирной» и указал, что по ней пришлось работать полным пакетом боеприпасов.

«Подбиваем мы много. Наши соседние подразделения пехотные, артиллерийские — тоже подбивают много», — заключил командир.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» оценил численность потерь ВСУ с начала 2022 года. Он предполагает, что украинская армия потеряла убитыми и ранеными от 500 тысяч до почти миллиона военнослужащих.

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