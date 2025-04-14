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15:38, 14 апреля 2025Путешествия

Российские туристы в ОАЭ пожаловались на едкую вонь от разлива нефти в море

Mash: Россияне в ОАЭ пожаловались на едкую вонь от разлива нефти в море
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал Mash

Отдыхающие в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) российские туристы пожаловались на едкую вонь от разлива нефти, который произошел на территории нескольких отелей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что химические вещества выбросило на берег у отелей Novotel Fujairah, Al Bahar Hotel & Resort и Ibis Fujairah. По словам россиян, неприятный запах ощущается даже в пяти километрах от моря. Кроме того, из-за инцидента пришлось закрыть пляжи.

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Как сообщает источник, побережья начали чистить в пятницу, 11 апреля, но ситуация кардинально не улучшилась — произошли новые выбросы мазута. На полную очистку пляжей нужно еще как минимум несколько дней.

Ранее в России назвали причины крушения нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море. Они перевозили свыше девяти тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду.

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