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08:29, 14 апреля 2025Россия

Российский боец заявил о выкапывании ВСУ укрытий прямо в жилых домах

Боец Гвоздь: ВСУ в Пятихатках выкапывали укрытия в жилых домах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Пятихатках на запорожском направлении выкапывали себе укрытия прямо в жилых домах. Об этом заявил командир батальона с позывным Гвоздь в беседе с «Известиями».

Россиянин пояснил, что под домами украинские военные делали пути сообщения. «В случае нашего наступления они рассредоточивались, прямо из-под домов по путям сообщений выбегали сразу на огневые позиции», — указал он.

Командир также отметил на слаженную работу операторов дронов-разведчиков и расчетов FPV-дронов на оптоволокне, оказавших большую помощь при штурме населенного пункта.

На серьезную помощь операторов разведывательных и ударных беспилотников и расчетов минометов в продвижении штурмовиков обратил внимание и глава штурмовиков с позывным Орел.

Ранее стало известно, что оператор дрона в Луганской народной республике обманул ВСУ с помощью желтой изоленты на беспилотном летательном аппарате.

ЖЗЛ
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