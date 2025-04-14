Российский военный рассказал о дистанционном минировании ВСУ курского села

ТАСС: ВСУ дистанционно минируют Гуево дронами и кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют с помощью беспилотников и кассетных боеприпасов населенный пункт Гуево в Курской области. Об этом сообщил заместитель командира 30-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным Есенин, его цитирует ТАСС.

«Сейчас, где находятся российские войска, если мы говорим про Гуево, то вся эта территория минируется "Бабами-ягами", минируется с воздуха и кассетными боеприпасами: одна кассета боевая, а вторая — разбрасывает [мины]», — сообщил военнослужащий. Он добавил, что российские саперно-инженерные подразделения работают круглые сутки, чтобы разминировать территорию.

Ранее сообщалось, что российские военные 10 километров несли женщину-инвалида по минным полям ради ее спасения из Гуево. Сейчас пенсионерка находится у родственников в Курской области.

Россия вернула населенный пункт Гуево Курской области под контроль 8 апреля. Под контролем ВСУ в регионе остаются еще два села.