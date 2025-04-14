Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 14 апреля 2025Россия

Российский военный рассказал о дистанционном минировании ВСУ курского села

ТАСС: ВСУ дистанционно минируют Гуево дронами и кассетными боеприпасами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют с помощью беспилотников и кассетных боеприпасов населенный пункт Гуево в Курской области. Об этом сообщил заместитель командира 30-го мотострелкового полка группировки «Север» с позывным Есенин, его цитирует ТАСС.

«Сейчас, где находятся российские войска, если мы говорим про Гуево, то вся эта территория минируется "Бабами-ягами", минируется с воздуха и кассетными боеприпасами: одна кассета боевая, а вторая — разбрасывает [мины]», — сообщил военнослужащий. Он добавил, что российские саперно-инженерные подразделения работают круглые сутки, чтобы разминировать территорию.

Ранее сообщалось, что российские военные 10 километров несли женщину-инвалида по минным полям ради ее спасения из Гуево. Сейчас пенсионерка находится у родственников в Курской области.

Россия вернула населенный пункт Гуево Курской области под контроль 8 апреля. Под контролем ВСУ в регионе остаются еще два села.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Силовики провели рейд в московской бане, куда не пускали русских. Мигрантов уложили на пол. Киргизия требует объяснений

    Марк Эйдельштейн объяснил нежелание работать с Канье Уэстом

    Пятерым россиянам запросили от 13 до 19 лет колонии за поджог вертолета по заказу Киева

    Скончался последний проживавший в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны

    Москвичей предупредили о коварстве «ложного» лета

    Российский военный рассказал о дистанционном минировании ВСУ курского села

    ФСБ рассекретила архивы о казни фашистами в Крыму пионера-героя Вити Коробкова

    Уехавший из России комик-иноагент назвал высшее образование ненужным

    В Венгрии обозначили позицию по новым санкциям против России

    Российские артиллеристы обнаружат орудия противника по звуку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше