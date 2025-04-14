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13:32, 14 апреля 2025Россия

Российские военные 10 километров несли женщину-инвалида по минным полям ради ее спасения

ТАСС: Бойцы ВС РФ 10 километров несли женщину-инвалида при эвакуации из Гуево
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие 10 километров несли женщину-инвалида на носилках по минным полям и под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации из курского села Гуево. Об этом сообщил заместитель 30-го мотострелкового полка Северной группировки войск с позывным Есенин, его цитирует ТАСС.

«Была бабушка 83 лет, выводили ее. Сложность была в том, что эта бабушка— инвалид второй группы. Мы на носилках 10 километров ее тропами несли между мин», — сказал военнослужащий.

По его словам, сейчас пенсионерка находится у своих родственников в Курской области. Когда она увидела российских военных в Гуево, она хотела от счастья расцеловать их, добавил российский боец.

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Эвакуация мирных жителей Гуево началась, когда в населенном пункте еще шли бои. Она проводилась силами штурмового отряда и разведки — военнослужащие довозили людей до ближайшей лесополосы, а оттуда шли пешком через минные поля в сторону Суджи.

Ранее командир медицинского взвода мотострелкового батальона Мясник рассказал, что ВСУ устраивали при помощи дронов засады на российские эвакуационные группы в Курской области.

Россия вернула населенный пункт Гуево Курской области под свой контроль 8 апреля. Одна из эвакуированных из Гуево жительниц рассказала, что бойцы ВСУ выносили из домов даже батареи.

ЖЗЛ
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