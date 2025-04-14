Российского студента арестовали за поджог релейного шкафа по заданию Украины

В Москве суд арестовал студента колледжа за поджог релейного шкафа

В Москве суд арестовал студента Политехнического колледжа №8 за поджог релейного шкафа на железной дороге по заданию Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

По версии следствия, фигурант поджег релейный шкаф на рязанском направлении Московской железной дороги. Его действия создали угрозу безопасности пассажиров и нанесли ущерб РЖД. Собеседник агентства рассказал, что арестованному через мессенджер написали неустановленные лица из Украины, вошли к нему в доверие и убедили совершить преступление.

Ранее в Орловской области суд приговорил к 7,5 года колонии 17-летнего подростка за поджог релейного шкафа по заданию Украины.