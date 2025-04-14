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09:56, 14 апреля 2025Экономика

Россию предостерегли от уступок и поблажек со стороны США

Доцент Прикладова: США могут попытаться использовать РФ в качестве сырьевой базы
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

России не стоит соглашаться на уступки и поблажки со стороны США. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, ее цитирует РИА Новости.

Взаимодействие со Штатами может быть опасно — даже если Вашингтон будет предлагать частичное снятие санкций. Нужно трезво оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе, так как США могут попытаться использовать РФ в качестве сырьевой базы, предостерегла Прикладова.

«Учитывая, что Россия вообще не в списке "взаимных" пошлин, этому есть разные объяснения, мне кажется, для России уготовлена роль "сырьевой базы" США. И раньше нередко говорилось об этом. Мне кажется, что США хотят получить от России определенную выгоду: доступность ресурсов, металлов», — пояснила эксперт.

Сейчас никто не мешает США отменить ограничения, которые вводились против России, подключить банки к SWIFT и снова разрешить использовать доллар для взаиморасчетов. Увеличив экспорт и снизив ограничения международных расчетов было бы выгодно, но необходимо понимать, что будет дальше, подчеркнула Прикладова

Президент США Дональд Трамп Президент продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником Джо Байденом, на год. Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра страны 12 апреля. Речь идет об указе 14024 от 15 апреля 2021 года. Он предполагает санкционный режим против российских частных и юридических лиц, которые могут быть причастны к «подрыву проведения свободных выборов в США и у их союзников», киберпреступлениям и «поощрению и использованию транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства».

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