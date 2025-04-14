Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:09, 14 апреля 2025Мир

Рост военных расходов Британии оставит без помощи десятки миллионов человек по всему миру

Лондон сократит помощь для 55 млн человек за границей в пользу военных расходов
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Решение властей Великобритании сократить международную помощь в пользу повышения военных расходов оставит без доступа к основным ресурсам почти 55,5 миллиона человек в беднейших странах мира. Об этом сообщает The Independent.

«[В правозащитной организации] Save the Children предупредили, что сокращение финансирования "разрушит жизни людей по всему миру", а депутаты от разных политических партий осудили правительство за отказ от помощи беднейшим людям планеты», — говорится в сообщении.

Как утверждается, бюджетные сокращения могут оставить 12 миллионов человек без доступа к чистой воде и услугам санитарии, а также увеличить на три миллиона число детей, лишенных возможности получать образование.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство намерено нарастить военные расходы с 2 до 2,5 процента ВВП к 2027 году.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о потере переданных Украине F-16 при невыясненных обстоятельствах

    Власти российского региона предупредили о заминированных ВСУ кладбищах

    Прокурор назвал наказание обвиняемому в расправе над певцом Тальковым

    Российский военный рассказал о влиянии Пригожина на его решение пойти на СВО

    Внешность 64-летнего Шона Пенна на новых фото вызвала споры в сети

    В России предложили создать рейтинг авиакомпаний

    Еще одного боевика украинского нацбата арестовали в Херсонской области

    В Европе допустили увеличение поставок газа из России

    Хинштейн сообщил о ранении троих детей в Курской области

    Москвичам пообещали «метеорологическое чудо» на Пасху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше