Рост военных расходов Британии оставит без помощи десятки миллионов человек по всему миру

Лондон сократит помощь для 55 млн человек за границей в пользу военных расходов

Решение властей Великобритании сократить международную помощь в пользу повышения военных расходов оставит без доступа к основным ресурсам почти 55,5 миллиона человек в беднейших странах мира. Об этом сообщает The Independent.

«[В правозащитной организации] Save the Children предупредили, что сокращение финансирования "разрушит жизни людей по всему миру", а депутаты от разных политических партий осудили правительство за отказ от помощи беднейшим людям планеты», — говорится в сообщении.

Как утверждается, бюджетные сокращения могут оставить 12 миллионов человек без доступа к чистой воде и услугам санитарии, а также увеличить на три миллиона число детей, лишенных возможности получать образование.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что королевство намерено нарастить военные расходы с 2 до 2,5 процента ВВП к 2027 году.

