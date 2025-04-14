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20:44, 14 апреля 2025Ценности

«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала откровенное декольте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milena08gonzalez

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 518 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», позировала, расположившись на переднем сиденье автомобиля. Она предстала перед камерой в облегающем красном кроп-топе на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Также сетевая знаменитость надела голубые джинсовые шорты с дырами, золотистые серьги и ожерелье с подвеской. Кроме того, она уложила волосы в высокий пучок и нанесла красную помаду на губы.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, попыталась избавиться от бикини на фотосессии.

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