«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» показала откровенное декольте

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 518 тысяч подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», позировала, расположившись на переднем сиденье автомобиля. Она предстала перед камерой в облегающем красном кроп-топе на тонких бретелях и с глубоким декольте.

Также сетевая знаменитость надела голубые джинсовые шорты с дырами, золотистые серьги и ожерелье с подвеской. Кроме того, она уложила волосы в высокий пучок и нанесла красную помаду на губы.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире хоккеисткой, попыталась избавиться от бикини на фотосессии.