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13:57, 14 апреля 2025Мир

Мэром Хельсинки станет русскоязычный депутат Сазонов

Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Кадр: Yle

Заместитель мэра и депутат Городского совета Хельсинки Даниэль Сазонов избран новым главой финской столицы. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По итогам муниципальных выборов, которые состоялись в Хельсинки 13 апреля, Коалиционная партия с небольшим перевесом опередила оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП), сохранив позицию крупнейшей партии в финской столице. Ее кандидат, депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, займет пост главы города.

Родители Сазонова — выходцы из Псковской области — переехали в Финляндию в начале 1990-х годов. Будущий политик родился в Хельсинки в 1993 году и в девятилетнем возрасте получил финское гражданство, одновременно отказавшись от российского.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал финнов «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией.

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