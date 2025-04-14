Советник Трампа ответил на оскорбление Маска фразой «называли и похуже»

Советник Трампа исключил вражду с Маском после оскорблений в свой адрес

Советник президента США Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро исключил вражду с главой Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илоном Маском после оскорблений в свой адрес с его стороны. Об этом сообщает Axios.

«У нас с Илоном все замечательно. Это не проблема», — сообщил Наварро.

Советник, которого Маск ранее обозвал идиотом, отметил, что его «называли и похуже». Наварро подчеркнул, что в его взаимоотношениях с американским миллиардером «все в порядке».

8 апреля Маск заявил, что Наварро — «действительно идиот». Спустя некоторое время глава DOGE опубликовал еще один пост, в котором оскорбительно назвал его «Питером Ретардо» (от англ. retarded — умственно отсталый — прим. «Ленты.ру»).