Стала известна дата избрания нового канцлера Германии

Новый канцлер Германии будет избран 6 мая

Заседание бундестага, на котором будет избран новый канцлер Германии, предварительно назначено на 6 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба немецкого парламента.

«Председатель немецкого бундестага Юлия Клекнер готовится созвать бундестаг для избрания канцлера ФРГ во вторник, 6 мая 2025 года, при условии одобрения сторонами коалиционного соглашения и соответствующего предложения со стороны федерального президента», — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что лидеры консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) завершили переговоры о создании правящей коалиции.

25 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры его правительства получили от президента Франка-Вальтера Штайнмайера уведомления об отставке. Однако согласно немецким законам, прежнее правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового.