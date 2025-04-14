Стало известно о рассмотрении запроса посла Дамаска на убежище

ТАСС: Посол Сирии не планирует возвращаться в Дамаск, его запрос рассмотрят

Посол Сирии Башар Джафари не планирует возвращаться в Дамаск, его запрос о предоставлении убежища рассмотрят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Запрос посла Сирии об убежище будет рассмотрен, он не планирует сейчас возвращаться в Дамаск», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что посол Сирии в Москве Башар Джафари запросил убежище в России.

Сам сирийский посол опроверг информацию о запросе убежища в России. Он удивился таким сообщениям и назвал соответствующую информацию абсолютно неверной.