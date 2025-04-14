Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:30, 14 апреля 2025Мир

Стало известно о рассмотрении запроса посла Дамаска на убежище

ТАСС: Посол Сирии не планирует возвращаться в Дамаск, его запрос рассмотрят
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Посол Сирии Башар Джафари не планирует возвращаться в Дамаск, его запрос о предоставлении убежища рассмотрят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Запрос посла Сирии об убежище будет рассмотрен, он не планирует сейчас возвращаться в Дамаск», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что посол Сирии в Москве Башар Джафари запросил убежище в России.

Сам сирийский посол опроверг информацию о запросе убежища в России. Он удивился таким сообщениям и назвал соответствующую информацию абсолютно неверной.

    Обсудить
    Последние новости

    В России объяснили удар по цели в центре Сум. Лавров заявил, что там была «очередная сходка» командиров ВСУ с западными коллегами

    В сети обругали присутствие Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на Coachella

    Подозреваемому в коррупции проректору российского медуниверситета изменили меру пресечения

    Зеленский подписал закон о скидке от военкомата при оплате штрафа

    Россиянка занялась продажей холодильника и неожиданно нашла сокровище

    В России оценили опасность 200-килограммового дрона ВСУ

    Опровергнут миф о пользе стакана воды с лимоном по утрам

    Попросившая у Путина гражданство журналистка из Канады объяснила причины этого поступка

    Трамп заявил об ожидании «очень хороших предложений» по урегулированию на Украине

    Стало известно о рассмотрении запроса посла Дамаска на убежище

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше