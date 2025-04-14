Посол Сирии опроверг информацию о запросе убежища в России

Посол Сирии в Москве Джафари опроверг информацию о запросе убежища в России

Посол Сирии в Москве Башар Джафари опроверг информацию о запросе убежища в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, эта новость абсолютно не верна. Я удивлен, откуда появилось подобное сообщение», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, действительно ли он обращался с просьбой о предоставлении убежища к российским властям.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило о запросе послом Сирии в Москве Башаром Джафари убежища в России.

8 апреля координатор по связям со СМИ в сирийском МИД Абдулла Аль-Хаки рассказал, что внешнеполитическое ведомство Сирии приняло решение сменить посла в Москве. По его словам, МИД принял решение о переводе послов Сирии в Москве и Эр-Рияде в центральное управление в Дамаске.