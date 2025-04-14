Посол Сирии запросил убежище в России

Посол Сирии Джаафари запросил убежище в России

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари запросил убежище в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Посол Сирии запросил убежище в РФ», — заявил собеседник в разговоре с агентством.

Ранее Министерство иностранных дел Сирии приняло решение сменить посла в Москве. По словам координатора по связям со СМИ в сирийском МИД Абдуллу Аль-Хаки, ведомство приняло решение о переводе послов Сирии в Москве и Эр-Рияде в центральное управление в Дамаске.

Аль-Хаки рассказал агентству, что на пост главы диппредставительства в Москве есть несколько кандидатов. «Мы объявим имя нового посла позже», — заявил он.