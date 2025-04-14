Стало известно об остающихся жить в подвалах Суджи десятках россиян

ТАСС: В Судже остаются жить около 120 человек

В Судже могут оставаться жить около 120 человек. Об остающихся в подвалах российского города десятках россиян стало известно ТАСС из беседы со священником Курской епархии иереем Игорем Васюковым, который посещает приграничье с гуманитарной миссией.

«Порядка 100-120 человек», — заявил священник, охарактеризовав ситуацию в городе как непростую, из-за чего людям приходится прятаться.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Суджу, в том числе нанося серьезные артиллерийские удары и применяя кассетные боеприпасы. «Дроны летают 24/7. Непростая ситуация в этом отношении, люди сидят по подвалам», — отметил священнослужитель.

Об освобождении Суджи стало известно месяц назад — 13 марта 2025 года. Для прорыва в город российские штурмовики использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более 10 километров и проникли в тыл ВСУ.