Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 14 апреля 2025Россия

Стало известно об остающихся жить в подвалах Суджи десятках россиян

ТАСС: В Судже остаются жить около 120 человек
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Судже могут оставаться жить около 120 человек. Об остающихся в подвалах российского города десятках россиян стало известно ТАСС из беседы со священником Курской епархии иереем Игорем Васюковым, который посещает приграничье с гуманитарной миссией.

«Порядка 100-120 человек», — заявил священник, охарактеризовав ситуацию в городе как непростую, из-за чего людям приходится прятаться.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Суджу, в том числе нанося серьезные артиллерийские удары и применяя кассетные боеприпасы. «Дроны летают 24/7. Непростая ситуация в этом отношении, люди сидят по подвалам», — отметил священнослужитель.

Об освобождении Суджи стало известно месяц назад — 13 марта 2025 года. Для прорыва в город российские штурмовики использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более 10 километров и проникли в тыл ВСУ.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о потере переданных Украине F-16 при невыясненных обстоятельствах

    На Западе назвали украинские F-16 устаревшими

    47-летней женщине с головной болью два года не могли поставить правильный диагноз

    На Западе усомнились в эффективности F-16 на Украине

    Стало известно об остающихся жить в подвалах Суджи десятках россиян

    Стала известна деталь наступления российских войск в Сумской области

    Российские военные 10 километров несли женщину-инвалида по минным полям ради ее спасения

    Захарова подтвердила визит иранской делегации в Москву

    Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару из-за торговых войн

    Власти российского региона предупредили о заминированных ВСУ кладбищах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше