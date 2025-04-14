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12:00, 14 апреля 2025Наука и техника

Святая вода стала источником инфекции

Eurosurveillance: Причиной заражений холерой стала святая вода из Эфиопии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

В Великобритании и Германии зарегистрированы семь случаев холеры, вызванных одним и тем же штаммом вибриона с множественной лекарственной устойчивостью. Все зараженные контактировали со святой водой, привезенной из Эфиопии, где продолжается вспышка инфекции. Исследование опубликовано в Eurosurveillance.

Речь идет о воде из святилища Бермель Гиоргис в регионе Амхара, которую паломники пьют или используют для омовений. В январе 2025 года трое жителей Германии эфиопского происхождения заболели холерой после употребления воды, привезенной из святилища. У одного человека вода была распылена на лицо во время ритуала. Анализы показали присутствие токсигенного вибриона O1, биовар Эль-Тор, в остатках воды.

Вскоре аналогичные случаи выявили в Великобритании. Четверо пациентов, трое из которых недавно посещали Эфиопию, также употребляли святую воду. Один из них заразился, не покидая страну — он пил воду, привезенную другим паломником.

Генетический анализ показал, что штаммы совпадают и связаны с ранее известной устойчивой кладой вибриона, распространенной в Восточной Африке. Возбудитель оказался устойчив ко многим классам антибиотиков, включая фторхинолоны, бета-лактамы и макролиды.

Все пациенты выздоровели после госпитализации, но двум потребовалась интенсивная терапия. Исследователи подчеркивают: при диагностике холеры в Европе важно учитывать возможность заражения через святую воду, особенно у людей, недавно вернувшихся из регионов с активными вспышками.

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