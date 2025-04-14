Туристов предупредили о мощном потопе на популярном курорте Европы

Daily Mail: Туристов предупредили о мощном потопе на испанском курорте Лансароте

Туристов предупредили о мощном потопе на испанском курорте Лансароте. О случившемся на европейском острове паводке сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, мутная вода разливается по улицам, затапливая дома и другие здания. Многие семьи остались без электричества, а отдыхающие и местные жители вынуждены пробираться сквозь образовавшиеся реки.

Из-за проливного дождя местные власти объявили на острове чрезвычайное положение.

Ранее жители Италии, уставшие от толп туристов, оставили им послание на снегу горнолыжного курорта Альпе-ди-Сьюзи. Недовольные итальянцы написали красной краской прямо под подъемником фразу «слишком много».