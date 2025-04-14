Украина дважды попыталась атаковать Белгородскую область

Минобороны России: Система ПВО сбила два БПЛА ВСУ над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России, заявление опубликовано в Telegram.

Отмечается, что Украина попыталась атаковать этот российский регион дважды. В Минобороны добавили, что систем ПВО сбила БПЛА в период с 8:40 до 10:10 по московскому времени.

Ранее сегодня, 14 апреля, появились подробности о боях с ВСУ в Курской области. По сообщениям военкоров, российские войска теснят ВСУ у населенных пунктов Олешня и Горналь.

А днем ранее сообщалось, что ВСУ бросили все свои силы на то, чтобы удержать контроль над селом Горналь.