Украинская теннисистка снялась с матча против россиянки Андреевой

Украинская теннисистка Костюк снялась с матча против россиянки Мирры Андреевой

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с матча против россиянки Мирры Андреевой на турнире в немецком Штутгарте. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Причиной снятия спортсменки стала травма, полученная ранее. «Я отлично провела здесь время в том году, дойдя до финала — спасибо за эти воспоминания», — заявила она.

Турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) 500 в Штутгарте пройдет с 14 по 21 апреля.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и WTA не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнирах в нейтральном статусе. Украинские теннисистки, в том числе Костюк, не жмут россиянкам и белорускам руки, а также не делают совместные фото после матчей.