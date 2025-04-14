Украинский посол призвал отказаться от переговоров с Россией

Посол Украины Макеев призвал силой заставить Россию заключить мирное соглашение

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал отказаться от переговоров с Россией и при помощи силы заставить Москву подписать мирное соглашение. Слова дипломата приводит телеканал ntv.

Он заявил, якобы с Россией невозможно договориться. По словам Макеева, партнерам Киева необходимо применять решительные меры против Москвы, а не вести с ней переговоры.

«Если вы протянете руку России с миром, они откусят вам руку. Они понимают только язык кулака, язык силы», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился тоном США в диалоге с Россией. По словам политика, Вашингтон поддерживает с Москвой более теплые отношения, чем с Киевом.