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04:42, 14 апреля 2025Культура

Умер лауреат Нобелевской премии по литературе из Перу

Лауреат Нобелевской премии по литературе Варгас Льоса умер на 90-м году жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Умер известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса. Об этом написал его сын Альваро в социальной сети X.

Писателю было 89 лет. «С глубокой болью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса скончался сегодня в Лиме в кругу своей семьи», — сказал Альвар Варгас Льоса.

Варгас Льоса считается одним из писателей «бума» латиноамериканской прозы наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом. Он написал такие книги, как «Город и псы», «Капитан Панталеон и рота добрых услуг», «Нечестивец, или Праздник Козла», «Похождения скверной девчонки» и «Сон кельта».

В 2010 году Варгас Льоса получил Нобелевскую премию по литературе «за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения». Писатель также стал лауреатом премии «Ясная Поляна».

Ранее умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао, ему было 97 лет. В 1957 году в возрасте 31 года он стал обладателем Нобелевской премии по физике за опровержение закона сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий.

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