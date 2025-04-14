Устроивший поджог в подмосковном ТЦ подросток снимал отчет для куратора

Подросток, совершивший поджог ТЦ в Нахабино, снимал отчет для куратора. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, 13-летний подросток пришел в магазин с канистрой бензина и на втором этаже торгового центра в магазине одежды совершил поджог. Свои действия он снимал на видео, чтобы затем отправить отчет куратору.
На допросе он рассказал, что за это преступление ему пообещали вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что подросток, который устроил поджог в подмосковном ТЦ попал на видео.