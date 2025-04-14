Устроивший поджог в подмосковном ТЦ подросток попал на видео

Подросток, совершивший поджог ТЦ в Нахабино по указке мошенников, попал на видео

Подросток, совершивший поджог ТЦ в Нахабино по указке мошенников, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах камеры видеонаблюдения в магазине видно, как 13-летний подросток заходит в один из магазинов на втором этаже торгового центра с черным пакетом. Затем разливает горючую жидкость, поджигает и все фиксирует на камеру мобильного телефона, чтобы отправить отчет кураторам. После чего убегает.

На допросе он рассказал, что за это преступление ему пообещали вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что устроившего поджог в подмосковном ТЦ подростка запугали обвинением в госизмене.

