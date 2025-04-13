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12:23, 13 апреля 2025Силовые структуры

Устроившего поджог в подмосковном ТЦ подростка запугали обвинением в госизмене

Мошенники заставили подростка поджечь ТЦ в Нахабино под угрозой дела о госизмене
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: freepik

Телефонные мошенники запугали 13-летнего подростка обвинением в госизмене и заставили совершить поджог в торговом центре (ТЦ) «Элизиум» в Нахабино Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Недавно юноша познакомился в мессенджере с девочкой, которая представилась ему Миланой. Она предложила встретиться и попросила прислать геолокацию для выбора удобного места для свидания. После этого с подростком связались мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили его в том, что он передал геолокацию украинской спецслужбе, за что ему грозит уголовное дело о госизмене.

Аферисты потребовали у юноши 500 тысяч рублей, по их указанию он снял свою квартиру на видео в поисках места, где хранятся сбережения семьи. Затем запуганный подросток попробовал взять требуемую от него сумму в долг, но не смог. Тогда ему приказали бороться с предателями с помощью поджога и дали задание купить бензин.

Днем 12 апреля он по указанию мошенников поджег павильон в ТЦ «Элизиум» в Нахабино, после чего его задержали.

Из-за возгорания спасатели эвакуировали 60 человек, в том числе 15 детей, рассказали в МЧС по Московской области. Пожар локализовали на площади 100 квадратных метров.

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