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14:28, 14 апреля 2025Бывший СССР

В Гагаузии заявили о начале конца автономии республики

Лишение Гагаузии права назначать прокурора назвали началом конца автономии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Виктор Петров

Виктор Петров. Кадр: Петров Виктор Николаевич / YouTube

Решение Конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию полномочий назначать прокурора — это начало конца автономии республики. Об этом заявил ее замглавы Виктор Петров в своем Telegram-канале.

По его словам, это решение является прямым ударом по основам автономного статуса Гагаузии. Он добавил, что таким образом начался демонтаж всей системы власти. Петров также заявил, что власть Молдавии открыто нарушает договоренности, на которых строилось сосуществование в рамках единого государства.

«Сегодня — прокуратура, завтра — Народное собрание, потом — Исполком. Цель очевидна: стереть автономию с политической карты страны, оставить вместо нее лишь декоративную вывеску», — написал он.

Ранее Молдавия запретила Гагаузии назначать прокурора в автономии. Теперь генпрокурор Молдавии не обязан координировать назначение прокурора в Гагаузии с властями региона.

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