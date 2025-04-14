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15:05, 14 апреля 2025Россия

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о недоверии России

Депутат ГД Швыткин: Слова Зеленского о недоверии к РФ говорят о нежелании мира
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Юрий Швыткин

Юрий Швыткин. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Слова Владимира Зеленского о недоверии России говорят о том, что власти Украины не заинтересованы в мирных переговорах и прекращении боевых действий. Так заявления Зеленского прокомментировал депутат Госдумы Юрий Швыткин, его слова приводят «Известия».

Как ранее заявлял Зеленский, возможные договоренности с Москвой не вызывают у него доверия, но конфликт на Украине может перерасти в мировую войну, если его не прекратить.

«Зеленский и режим, который он возглавляет, не заинтересованы в проведении переговоров, не заинтересованы в мирном регулировании процесса (...) Он пытается оправдать свои действия по эскалации напряженности» — увидел в словах Зеленского нежелание мира Швыткин.

Ранее сообщалось, что Зеленский также возмутился из-за теплого диалога США с Россией.

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