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22:11, 14 апреля 2025Интернет и СМИ

В Италии отреагировали на критику украинцев по поводу учебников с картой России с Крымом

L’AntiDiplomatico: Вмешательство украинских активистов в дела Италии недопустимо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Katja Anokhina / Unsplash

Негодование украинских активистов по поводу изображения Крыма как части России в итальянских учебниках неприемлемо, считает газета L’AntiDiplomatico.

Как отмечает издание, украинцы убеждены, что их страна «является не только центром мировой политики, но и чуть ли не прародиной человечества». «Так они еще и решили раздать указания по составлению школьных учебников в странах, где они являются зачастую незваными гостями», — пишет автор статьи.

Кроме того, украинские граждане считают русских деятелей культуры, в частности, писателя Федора Достоевского и композитора Петра Чайковского, своими соотечественниками, а также уверены, что современная Канада появилась благодаря первым украинским поселенцам, указывает газета.

Ранее вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким возмутилась изображением Крыма как части России в итальянских учебниках по географии. Она отметила, что начиная с 2022 года во многих книгах полуостров начали обозначать как территорию РФ.

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