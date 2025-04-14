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17:29, 14 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве рассказали о желании Трампа ввести санкции против окружения Зеленского

Нардеп Железняк: Трамп думал о санкциях против Ермака и окружения Зеленского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривал введение санкций против главы офиса президента Украины Андрея Ермака, высшего руководства страны и другого влиятельного окружения главы республики Владимира Зеленского, чтобы заставить его подписать сделку об ископаемых. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.

По его словам, есть два санкционных списка: в первом 17 человек, среди которых Ермак и бизнес-партнеры Зеленского, во втором — 279 человек, среди которых почти все министры, руководящий состав офиса президента и соратники Зеленского по шоу «Квартал 95». Он добавил, что в обоих списках отсутствует глава президентской фракции парламента «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее Зеленский позвал Трампа на Украину. После визита Трамп «поймет, что сделал» президент России Владимир Путин, подчеркнул украинский президент.

До этого Трамп тремя словами оценил ход переговоров по Украине. Он заявил, что, по его мнению, «все идет хорошо».

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