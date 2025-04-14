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11:15, 14 апреля 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос об амнистии в честь 80-летия со Дня Победы

Песков: Вопрос амнистии в связи с 80-летием Победы в Кремле не обсуждался
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Ilya Moskovets/URA.RU

В Кремле не обсуждали вопрос о проведении амнистии, приуроченной к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, обсуждается ли вопрос об амнистии в честь праздника Победы.

6 марта депутаты Госдумы от ЛДПР внесли законопроект, который предлагает объявить амнистию в связи с 80-летием Победы. Законопроектом предлагается освободить от наказания тех, кто был впервые осужден за преступления небольшой и средней тяжести, а также на другие категории осужденных. Первое чтение документ пока не прошел.

До этого, в феврале, похожий законопроект также внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Авторы документа уточняли, что проект основан на исторических традициях России и создан с целью укрепления авторитета власти. Амнистия предусматривается к неопределенному кругу лиц, который будет выбран по социально-возрастному критерию, исходя из необходимости облегчить положение осужденных, которые рисковали жизнью в интересах страны.

ЖЗЛ
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