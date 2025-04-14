В Кремле прокомментировали заявления о нормализации отношений с Грузией

Песков: Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией

Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией. О возможном восстановлении дипломатических отношений Москвы и Тбилиси заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия, действительно, готова к шагам нормализации отношений [с Грузией], это действительно так», — заявил пресс-секретарь президента России. При этом он не назвал сроки их восстановления из-за их отсутствия.

Песков также отметил, что Москва готова к выстраиванию добрых отношений со всеми, кто этого хочет и готов к этому.

Ранее спикер парламента Грузии заявил, что вопрос Абхазии и Южной Осетии мешает восстановлению отношений с Россией. «Инструмент по снятию этого барьера в руках у России… Единственный вопрос — это оккупация грузинских территорий», — сказал глава грузинского законодательного органа.