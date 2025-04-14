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14:18, 14 апреля 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали заявления о нормализации отношений с Грузией

Песков: Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Россия готова делать шаги по нормализации отношений с Грузией. О возможном восстановлении дипломатических отношений Москвы и Тбилиси заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия, действительно, готова к шагам нормализации отношений [с Грузией], это действительно так», — заявил пресс-секретарь президента России. При этом он не назвал сроки их восстановления из-за их отсутствия.

Песков также отметил, что Москва готова к выстраиванию добрых отношений со всеми, кто этого хочет и готов к этому.

Ранее спикер парламента Грузии заявил, что вопрос Абхазии и Южной Осетии мешает восстановлению отношений с Россией. «Инструмент по снятию этого барьера в руках у России… Единственный вопрос — это оккупация грузинских территорий», — сказал глава грузинского законодательного органа.

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