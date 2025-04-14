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13:55, 14 апреля 2025Бывший СССР

В Грузии назвали одно препятствие к восстановлению отношений с Россией

Спикер парламента Грузии: Вопрос Абхазии мешает восстановлению отношений с РФ
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Вопрос Абхазии и Южной Осетии мешает восстановлению отношений с Россией. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Инструмент по снятию этого барьера в руках у России… Единственный вопрос — это оккупация грузинских территорий», — заявил парламентарий. Он добавил, что в Тбилиси хотят увидеть шаги со стороны Москвы по этому вопросу.

До этого заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова восстановить отношения с Грузией в различных сферах. По его словам, Россия готова даже несмотря на позицию Тбилиси по Абхазии и Южной Осетии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о трагическом положении дел Великобритании из-за новых санкций в отношении руководства республики.

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