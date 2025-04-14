В МИД заявили о готовности Москвы восстановить отношения с Грузией

Замглавы МИД Галузин: Москва готова восстановить отношения с Грузией

Москва готова восстановить отношения с Грузией в различных сферах, даже несмотря на позицию Тбилиси по Абхазии и Южной Осетии. Об этом рассказал в интервью «Известиям» заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«[Тбилиси] по-прежнему увязывает восстановление дипломатических отношений с нашей позицией по Абхазии и Южной Осетии. (...) Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что Россию с республикой объединяют не только экономические, но и культурные и исторические связи. Замглавы МИД также указал, что Москва и Тбилиси могут восстановить уровень авиасообщения, определенный межправительственным соглашением 1993 года.

Ранее отношения с Россией оценил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам главы правительства, для республики важно поддерживать хорошие отношения с Москвой, несмотря на территориальные разногласия.