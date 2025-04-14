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13:29, 14 апреля 2025Мир

Захарова подтвердила визит иранской делегации в Москву

Захарова: Россия ожидает визит иранской делегации для переговоров с Лавровым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия ожидает визит в Москву иранской делегации для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Ожидаем иранских коллег, запланированы переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым», — сказала она.

По словам дипломата, представители Ирана также встретятся и с другими российскими официальными лицами.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи посетит Москву для обсуждения с российской стороной прошедших переговоров Тегерана с Вашингтоном. Он уточнил, что визит состоится «в конце недели».

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