Захарова подтвердила визит иранской делегации в Москву

Захарова: Россия ожидает визит иранской делегации для переговоров с Лавровым

Россия ожидает визит в Москву иранской делегации для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Ожидаем иранских коллег, запланированы переговоры с Сергеем Викторовичем Лавровым», — сказала она.

По словам дипломата, представители Ирана также встретятся и с другими российскими официальными лицами.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи посетит Москву для обсуждения с российской стороной прошедших переговоров Тегерана с Вашингтоном. Он уточнил, что визит состоится «в конце недели».