Глава МИД Ирана посетит Россию после переговоров с США

Глава МИД Ирана Арагчи посетит Россию для обсуждения переговоров с Вашингтоном

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетит Москву в конце недели для обсуждения с российской стороной прошедших переговоров Тегерана с Вашингтоном. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«На этой же неделе состоится заранее запланированная поездка Аббаса Арагчи в Москву, точнее, в конце этой недели», — сказал он,

12 апреля состоялись непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Иранская сторона была представлена Аббасом Аракчи, а американская — спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва приветствует прошедшие переговоры, но будет оценивать их по результатам, которых удастся достичь.