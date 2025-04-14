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20:24, 14 апреля 2025Бывший СССР

В Молдавии обвинили Санду в попытке уничтожить автономию Гагаузии

Депутат Таубер: Санду бросила все силы, чтобы уничтожить автономию Гагаузии
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии и президент страны Майя Санду оказывают серьезное давление на Гагаузскую автономию, урезая ее в правах. Об этом заявила депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в своем Telegram-канале.

Комментируя решение Конституционного суда Молдавии о лишении Гагаузии права выдвигать прокурора, депутат заявила, что это урезание автономии в правах. По ее словам, все, что в Молдавии работает хорошо и показывает отличные результаты — это «кость горле» у правящей партии «Действие и солидарность». Таубер добавила, что Санду переписывает правила в одностороннем порядке, «оставляя место нарушению закона, но не диалогу, компромиссу и мнению людей».

Ранее замглавы Гагаузии Виктор Петров заявил, что решение лишить Гагаузию полномочий назначать прокурора — это начало конца автономии республики. Он также заявил, что власть Молдавии открыто нарушает договоренности, на которых строилось сосуществование в рамках единого государства.

До этого Молдавия запретила Гагаузии назначать прокурора в автономии. Теперь генпрокурор Молдавии не обязан координировать назначение прокурора в Гагаузии с властями региона.

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