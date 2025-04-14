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04:57, 14 апреля 2025Мир

В России ответили на слова госсекретаря США об ударе в Сумах

Ульянов спросил Рубио о желании США прекратить атаки ВСУ по жителям России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Reuters

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хотят ли США прекратить регулярные украинские атаки по мирным жителям в России. Об этом он написал в социальной сети Х.

Ульянов спросил госсекретаря США Марка Рубио о желании США прекратить атаки ВСУ по жителям России. Таким образом он прокомментировал публикацию Рубио, где он от имени Вашингтона выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.

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«Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?» — ответил российский дипломат.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Мэр Конотопа Артем Семенихин уточнил, что они отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар.

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