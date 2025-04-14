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12:47, 14 апреля 2025Экономика

В России предрекли дефицит жилья

Дом.РФ: Дефицит жилья в России к 2027 году может достигнуть 30 млн кв. м.
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Из-за сокращения запуска новых проектов в настоящее время общий дефицит жилья в России к 2027 году может составить 30 миллионов квадратных метров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет Дом.РФ.

Отмечается, что такая ситуация может сложиться при условии восстановления спроса на квартиры. В первом квартале 2025 года девелоперы на фоне снижения спроса сократили число новых проектов на 24 процента в годовом выражении (до 8,1 миллиона квадратных метров). Дом.РФ прогнозирует, что объемы строительства будут падать на протяжении всего 2025 года — если сохранится высокая ключевая ставка Центробанка (ЦБ) и низкие продажи. При этом даже при условии снижения ставки до 7,5-8,5 процента в 2027 году застройщики не успеют нарастить число новых проектов, уверены аналитики.

Ранее сообщалось, что медианная цена квадратного метра в столице на второй квартал 2025 года составляет 176,7 тысячи рублей. В 2024 году средний ценник на жилплощадь в Москве равнялся 175,6 тысячи рублей. Таким образом за год стоимость «квадрата» в столичных квартирах выросла более чем на тысячу рублей (0,62 процента).

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