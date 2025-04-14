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12:55, 14 апреля 2025Россия

В России проанализировали слова Зеленского и сделали вывод о резком росте потерь ВСУ

В России заявили о кратном росте потерь ВСУ на основании заявлений Зеленского
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В России заявили о кратном росте потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выступления президента страны Владимира Зеленского и озвученные им цифры проанализировал автор Telegram-канала «Старше Эдды».

14 апреля Зеленский в интервью телеканалу СBS заявил, что с 2022 года ВСУ безвозвратно потеряли около 100 тысяч человек.

Автор канала обратил внимание, что в феврале 2024 года Зеленский заявлял, что украинские войска потеряли 31 тысячу человек. Таким образом, в связи с попытками ВСУ вторгнуться в Курскую область потери ВСУ в 2,5 раза превысили совокупные потери за два предыдущих года конфликта, указал он.

Реальные потери ВСУ значительно превышают 100 тысяч человек, но не достигают озвученных США 600 тысяч, считает «Старше Эдды». «Чтобы было 600 тысяч, нам еще надо поработать», — сказал он, назвав эту цифру «весьма досягаемой».

Ранее российский военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил потери ВСУ, понесенные за время проведения спецоперации, от 500 тысяч до почти миллиона человек.

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