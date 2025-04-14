В России прокомментировали возможную поставку ракет Taurus Украине

Депутат Белик: Обсуждение передачи ракет Taurus Украине — свидетельство безумия

Обсуждение передачи Германией ракет Taurus Украине — свидетельство безумия. Так ситуацию с возможной поставкой этих снарядов Киеву прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик, его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявлял будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, дальнобойные ракеты Taurus передадут Украине при условии согласования с европейскими партнерами.

В свою очередь, депутат Белик подчеркнул, что подобные заявления Мерца — способ «сорвать стопор с ограничителя военной истерии». Он добавил, что видит опасность возрождения нацистских взглядов в Германии и высмеял «смелость» Берлина.

«Эта фанатичная ненависть к нам и опасна возрождением той самой арийской идеологии. И еще один очень важный фактор — Германия такая смелая, потому что знает, что войну из-за поставки ракет мы ей не объявим», — подытожил политик.

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